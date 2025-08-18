Трамп "заінтригований" відповіддю Зеленського не проводити вибори під час війни: "О, це добре"

Трамп і Зеленський у Білому домі сьогодні, 18 серпня / © Associated Press

Під час конференції у Білому домі президента Зеленського запитали, чи проведуть вибори в Україні після завершення війни. У західних ЗМІ звернули увагу, що Трамп здається, був заінтригований перспективою неможливості проведення виборів у стані війни.

Про це передають Sky News і CNN.

«Тому що під час війни не можна проводити вибори», — сказав Зеленський, додаючи, що може знадобитися перемир’я.

Президент Трамп відповідає — і важко зрозуміти, чи це саркастично, чи жартома: «Тобто ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори? Тобто якщо через три з половиною роки, ми (США — Ред.) раптом опинимося у стані війни з кимось, то більше жодних виборів?»

Це посилання на час проведення наступних виборів у США, на яких Трамп не матиме права балотуватися.

«О, це добре», — сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп пояснив, чи будуть США відправляти свої війська до України.

Також він заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково спочатку припиняти вогонь.