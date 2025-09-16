Трамп заінтригував, чи буде на переговорах з Зеленським та Путіним: що сказав

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп відповів, чи буде на ймовірній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише Clash Report.

«Зеленський і Путін ненавидять один одного. Схоже, мені доведеться сидіти в кімнаті з ними, бо вони не можуть сидіти разом», — сказав Дональд Трамп.

Реклама

Нагадаємо, тема України не входить до числа пріоритетів для президента США Дональда Трампа у його спілкуванні з очільником Кремля Володимиром Путіним. За словами експерта, американський лідер зосереджує увагу насамперед на відносинах між Вашингтоном та Москвою. Подібний підхід, наголошує Дікінсон, вже проявився під час зустрічі на Алясці, де Трамп фактично проігнорував провокаційні дії з боку Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президентові України Володимиру Зеленському «доведеться укласти угоду» для завершення війни з Росією.