Трамп заінтригував заявою про війну в Україні після переговорів в Абу-Дабі
Трамп заговорив про “певні зміни” після переговорів України, США і Росії.
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні минули успішно.
Про це американський лідер заявив в розмові з журналістами на борту літака Air Force One.
«Ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть привести до певних змін», — наголосив він.
Окрім того, президент США також заявив про «дуже хороші» переговори з Іраном.
Нагадаємо, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів 4–5 лютого відбувся другий раунд переговорів за участі України, США та Росії. Очільник ОП Кирило Буданов заявив, що «перемовини пройшли дійсно конструктивно».
Одним із результатів переговорів в Абу-Дабі стала домовленість про новий обмін. Представники США, України і Росії домовилися про обмін 314 полоненими. Зокрема, 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників.