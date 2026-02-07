ТСН у соціальних мережах

Трамп заінтригував заявою про війну в Україні після переговорів в Абу-Дабі

Трамп заговорив про “певні зміни” після переговорів України, США і Росії.

Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні минули успішно.

Про це американський лідер заявив в розмові з журналістами на борту літака Air Force One.

«Ми провели дуже хороші переговори щодо Росії та України, які можуть привести до певних змін», — наголосив він.

Окрім того, президент США також заявив про «дуже хороші» переговори з Іраном.

Нагадаємо, у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів 4–5 лютого відбувся другий раунд переговорів за участі України, США та Росії. Очільник ОП Кирило Буданов заявив, що «перемовини пройшли дійсно конструктивно».

Одним із результатів переговорів в Абу-Дабі стала домовленість про новий обмін. Представники США, України і Росії домовилися про обмін 314 полоненими. Зокрема, 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників.

