Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Дональд Трамп у приватних розмовах висловив захоплення атакою українських безпілотників на російські військові об’єкти, яка відбулася у вихідні.

Про це повідомило видання Axios із посиланням на джерела, наближені до президента.

«Досить сильно», — так, за словами одного зі співрозмовників, Трамп прокоментував операцію СБУ.

Реклама

Інший додав: «Він вважав це крутим». Джерело з команди Трампа порівняло атаку з тим, як «чихуахуа завдає реальної шкоди великому собаці».

Втім, у президента США є і серйозні занепокоєння. Він боїться, що такі операції можуть спричинити жорстку відповідь Кремля та ускладнити його ініціативу щодо мирних переговорів.

«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але якщо Путін у відповідь „збожеволіє“, — це велике питання», — зазначив один із наближених до Трампа співрозмовників.

Російський лідер Володимир Путін, за словами Трампа, нібито вже пообіцяв удар у відповідь.

Реклама

«Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до миру», — сказав Трамп про їхній останній дзвінок.

Джерела в Білому домі також підтверджують, що Трампа непокоїть, зокрема, той факт, що під удар потрапили далекобійні бомбардувальники — важливий елемент російського ядерного стримування.

«Це дуже небезпечний момент», — наголосив американський чиновник.

Нагадаємо, 1 червня Україна здійснила масштабну атаку дронами на стратегічні аеродроми в тилу Росії. Безпілотники, запущені безпосередньо з вантажівок, припаркованих поблизу автозаправок, вразили одразу кілька ключових авіабаз.

Реклама

За даними, було атаковано чотири військові аеродроми — «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая», де базувалася російська стратегічна авіація, яка систематично завдає ударів по мирних українських містах. У результаті операції було пошкоджено чи знищено 41 літак, що становить приблизно 34% усього флоту стратегічних бомбардувальників РФ.

Після удару заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що рішення про відповідь лежить на Міністерстві оборони РФ. Також він звинуватив Україну у спробі зірвати другий раунд мирних переговорів у Стамбулі, однак, за його словами, зустріч таки відбулася, бо Москва «виявила витримку».

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов назвав операцію СБУ суттєвим ударом по можливостях Росії. Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що внаслідок атаки ворог втратив понад третину стратегічної авіації.