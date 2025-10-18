Трамп закликав Росію та Україну "зупинитися там, де вони перебувають"

Дональд Трамп / © Associated Press

За підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським він назвав «дуже цікавою та доброзичливою».

«Але я сказав йому (Зеленському — Ред.), як і наполегливо рекомендував президенту Путіну, що настав час припинити вбивства і укласти угоду! Досить пролитої крові, коли межі власності визначаються війною та хоробрістю. Вони мають зупинитись там, де знаходяться. Нехай обидва заявлять про Перемогу, хай Історія вирішує! Більше жодних пострілів, більше ніякої смерті, більше жодних величезних і непосильних витрат», — написав Трамп.

Він вкотре повторив, що якби був президентом у 2022 році, то війна ніколи не розпочалася б.

«Тисячі людей вбиваються щотижня — вистачить, йдіть додому до своїх родин з миром», — підсумував глава Білого дому.

Своєю чергою Зеленський у розмові з журналістами погодився з цією фразою Трампа і заявив, що «ми маємо зупинитися там, де є зараз, а далі говорити про кроки до миру»

Нагадаємо, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа завершилася.

Після неї президент України зателефонував до європейських лідерів.