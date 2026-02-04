Трамп закликав рухатися далі у справі Епштейна і не став відповідати на питання про жертв

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловився за те, щоб суспільство більше не зосереджувалося на справі фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексуальних злочинах. Під час спілкування з журналістами у Білому домі він заявив, що країні «час рухатися далі».

Про це повідомляє CNN.

Трамп також дав зрозуміти, що не має наміру відповідати на запитання щодо скарг жертв у цій справі. Він наголосив, що, на його думку, у матеріалах розслідування немає даних, які б його компрометували.

За інформацією CNN, президент також не став детально коментувати згадки у документах про деяких його політичних союзників, зокрема підприємця Ілона Маска та міністра торгівлі Говарда Лутніка. Водночас Трамп висловив упевненість, що якби у цих матеріалах було щось суттєве, це вже стало б гучними заголовками у медіа.

Напередодні глава Білого дому заявляв, що Міністерству юстиції варто зосередитися на інших питаннях після оприлюднення частини матеріалів у справі Епштейна. Він також заперечував, що коли-небудь відвідував приватний острів Епштейна.

Тим часом у Конгресі США триває інтерес до цієї теми. Зокрема, колишній президент Білл Клінтон та ексдержсекретарка Гілларі Клінтон погодилися надати свідчення в межах розслідування Палати представників.

Зазначимо, що острів Джеффрі Епштейна став відомий як центр міжнародної мережі сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. За даними слідства, фінансист привозив туди неповнолітніх дівчат для сексуального насильства. В цьому брали участь, зокрема, й гості острова, серед яких фігурують імена впливових політиків, бізнесменів, королівських осіб та зірок шоубізнесу. Трампа пов'язують з Епштейном, оскільки вони з фінансистом були давніми друзями.

