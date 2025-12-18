- Дата публікації
Категорія
- Політика
Трамп закликав Україну не зволікати з рішеннями: що заявив
Дональд Трамп зробив нову заяву про переговори щодо України.
Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо переговорного процесу навколо України. Він прокоментував майбутню зустріч у Флориді, заплановану на ці вихідні, та зауважив, що сторони «вже близькі до чогось».
Про це він заявив, спілкуючись з журналістамим, передає Clash Report.
Водночас американський лідер висловив сподівання на оперативність української сторони, підкресливши небезпеку зволікання у нинішніх умовах.
«Сподіваюся, Україна діятиме швидко, бо Росія вже там. Росія там, і щоразу, коли зволікають, Росія змінює свою думку», — наголосив Дональд Трамп.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов сьогодні та завтра (18 і 19 грудня) перебуватимуть у Флориді для роботи з американською делегацією.