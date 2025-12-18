Трамп закликав Україну не зволікати з рішеннями: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо переговорного процесу навколо України. Він прокоментував майбутню зустріч у Флориді, заплановану на ці вихідні, та зауважив, що сторони «вже близькі до чогось».

Про це він заявив, спілкуючись з журналістамим, передає Clash Report.

Водночас американський лідер висловив сподівання на оперативність української сторони, підкресливши небезпеку зволікання у нинішніх умовах.

«Сподіваюся, Україна діятиме швидко, бо Росія вже там. Росія там, і щоразу, коли зволікають, Росія змінює свою думку», — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов сьогодні та завтра (18 і 19 грудня) перебуватимуть у Флориді для роботи з американською делегацією.