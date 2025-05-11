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Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині
За його словами, це допоможе з’ясувати, чи можлива мирна угода.
Президент США Дональд Трамп закликав українську сторону “негайно погодитися” на запропоновані Росією переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.
Відповідну заяву він зробив у соціальній мережі Truth Social.
“Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а радше хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кровопролиття. Україна повинна на це погодитися НЕГАЙНО”, – написав Трамп.
Він наголосив, що навіть якщо домовленості не буде досягнуто, сам факт зустрічі дасть змогу Заходу оцінити ситуацію:
“Принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні — то європейські лідери й США знатимуть, як ідуть справи, і зможуть діяти відповідно”.
Також Трамп припустив, що українська сторона може не погодитися на переговори, і водночас розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за святкування Дня перемоги:
“Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який зараз надто зайнятий святкуванням Перемоги у Другій світовій війні — яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. Зберіться вже нарешті!”
Нагадаємо, російський диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році.
Також, як повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, правитель Росії заявив про готовність до мирних переговорів без попередніх умов.