Трамп закликав закрити телеканали ABC і NBC: що обурило президента США

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC і NBC. Він назвав ці медіа упередженими щодо республіканців та консерваторів.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Чому ABC і NBC FAKE NEWS, дві найгірші і найбільш упереджені телекомпанії у світі, не платять мільйони доларів на рік за ліцензійні збори?", — висловився американський президент.

З його слів, ці компанії "повинні втратити свої ліцензії за несправедливе висвітлення республіканців та/або консерваторів, але як мінімум вони повинні платити великі гроші за привілей користуватися найціннішими ефірними хвилями в будь-якому місці і в будь-який час".

"Нечесна "журналістика" не повинна винагороджуватися, її слід припинити!!!", — наголосив Трамп.

Очільник Білого дому наголосив, що "попри дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих 8 місяців в історії президентства", ABC та NBC дають про нього 97% негативних новин.

Президент США назвав ABC і NBC "підрозділом Демократичної партії", а тому, каже він, "FCC повинна позбавити їх ліцензій".

"Я повністю підтримую це, тому що вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії!!!", — написав президент США.

Нагадаємо, у червні Дональд Трамп розкритикував телекомпанію CNN і газету The New York Times через їхні повідомлення про те, що нібито удари США по іранських ядерних об’єктах не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана, а лише відкинули її на кілька місяців.

З його слів, ці медіа "об’єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії". Крім того, він накинувся з критикою на журналістку CNN Наташу Бертран і закликав "викинути її, як собаку".

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф також назвав дії ЗМІ "зрадницькими".

