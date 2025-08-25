ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Трамп закликав закрити телеканали ABC і NBC: що обурило президента США

Президент США назвав телеканали ABC і NBC "підрозділом Демократичної партії".

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав позбавити ліцензії телеканали ABC і NBC. Він назвав ці медіа упередженими щодо республіканців та консерваторів.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Чому ABC і NBC FAKE NEWS, дві найгірші і найбільш упереджені телекомпанії у світі, не платять мільйони доларів на рік за ліцензійні збори?", — висловився американський президент.

З його слів, ці компанії "повинні втратити свої ліцензії за несправедливе висвітлення республіканців та/або консерваторів, але як мінімум вони повинні платити великі гроші за привілей користуватися найціннішими ефірними хвилями в будь-якому місці і в будь-який час".

"Нечесна "журналістика" не повинна винагороджуватися, її слід припинити!!!", — наголосив Трамп.

Очільник Білого дому наголосив, що "попри дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих 8 місяців в історії президентства", ABC та NBC дають про нього 97% негативних новин.

Президент США назвав ABC і NBC "підрозділом Демократичної партії", а тому, каже він, "FCC повинна позбавити їх ліцензій".

"Я повністю підтримую це, тому що вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії!!!", — написав президент США.

Нагадаємо, у червні Дональд Трамп розкритикував телекомпанію CNN і газету The New York Times через їхні повідомлення про те, що нібито удари США по іранських ядерних об’єктах не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана, а лише відкинули її на кілька місяців.

З його слів, ці медіа "об’єдналися, щоб принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії". Крім того, він накинувся з критикою на журналістку CNN Наташу Бертран і закликав "викинути її, як собаку".

Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф також назвав дії ЗМІ "зрадницькими".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie