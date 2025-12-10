ТСН у соціальних мережах

Політика
1170
Трамп закликав Зеленського “бути реалістом”: гучні заяви про війну та вибори

Президент Трамп зробив заяву щодо Зеленського та вибори в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно закликав президента України Володимира Зеленського «бути реалістом» щодо війни. Також поставив під сумнів тривалої відсутності виборів в Україні.

Про це заявив Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, передає Новини.LIVE.

«Ну, я думаю, він має бути реалістом. І мені цікаво, скільки ще часу до проведення виборів. Знаєте, це ж демократія. Це довгий час. Вони вже давно не проводили виборів», — заявив Дональд Трамп.

Трамп також використав дані неназваного опитування, стверджуючи, що більшість українців вимагають укладення угоди для завершення війни.

«Країна втрачає багато людей і можливо, що народ, знаєте, якщо подивитися на опитування, скажу, 82%. Було опитування, 82% відсотків українців вимагають досягнення мирної угоди», — сказав Трамп.

Окрім того, американський президент повідомив про бажання світових лідерів провести зустріч за участі обох сторін.

«Лідери хочуть провести зустріч на вихідних — і з Зеленським, і з нами», — зауважив Трамп.

Нагадаємо, Україна передала свою відповідь адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською стороною — міністром фінансів Скотом Бессентом, зятем Трампа і його радником Джаредом Кушнером та головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларрі Фінком.

