- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1170
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп закликав Зеленського “бути реалістом”: гучні заяви про війну та вибори
Президент Трамп зробив заяву щодо Зеленського та вибори в Україні.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно закликав президента України Володимира Зеленського «бути реалістом» щодо війни. Також поставив під сумнів тривалої відсутності виборів в Україні.
Про це заявив Дональд Трамп, спілкуючись з журналістами, передає Новини.LIVE.
«Ну, я думаю, він має бути реалістом. І мені цікаво, скільки ще часу до проведення виборів. Знаєте, це ж демократія. Це довгий час. Вони вже давно не проводили виборів», — заявив Дональд Трамп.
Трамп також використав дані неназваного опитування, стверджуючи, що більшість українців вимагають укладення угоди для завершення війни.
«Країна втрачає багато людей і можливо, що народ, знаєте, якщо подивитися на опитування, скажу, 82%. Було опитування, 82% відсотків українців вимагають досягнення мирної угоди», — сказав Трамп.
Окрім того, американський президент повідомив про бажання світових лідерів провести зустріч за участі обох сторін.
«Лідери хочуть провести зустріч на вихідних — і з Зеленським, і з нами», — зауважив Трамп.
Нагадаємо, Україна передала свою відповідь адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо останнього проєкту мирного плану.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з американською стороною — міністром фінансів Скотом Бессентом, зятем Трампа і його радником Джаредом Кушнером та головою і генеральним директором компанії BlackRock Ларрі Фінком.