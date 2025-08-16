Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликав президента України Володимира Зеленського «укласти угоду» з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

Про це пише Fox News.

Під час коментаря після саміту в Анкориджі Трамп прямо звернувся до українського президента:

«Укладіть угоду. Росія — дуже велика держава. А Україна — ні».

Він наголосив, що переговори з Путіним просунулися:

«Ми досить близькі до угоди. А тепер послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть "ні"».

Також американський президент додав, що порадить Зеленському укласти угоду, однак не уточнив її деталей. «Тепер все залежить від Зеленського. І від європейських країн, вони також мають бути трохи залучені», — зазначив Трамп.

Він також додав, що обидва лідери — і Зеленський, і Путін — хочуть бачити його присутнім на їхній потенційній зустрічі:

«Я буду там», - резюмував Трамп.

Між іншим, Трамп вважає, що зустріч між Зеленським, Путіним та ним самим може відбутись доволі скоро

При цьому американський лідер не уточнив, чи це може статися, приміром, протягом місяця.

«Треба укласти угоду. Так, саме так — домовитися. Дивіться: Росія — дуже велика держава. І так, в України хороші солдати, вони сильні. Але ж знаєте, у них було й найкраще озброєння. У тому числі й наше озброєння (Трамп згадав про “Джевеліни, які, мовляв, дав Україні під час свого першого терміну президентства - ред.)», — заявив президент США Дональд Трамп за підсумками перемовин із Путіним в інтерв’ю Шону Ганніті на Fox News.

15 серпня в Анкориджі, штат Аляска, відбулася зустріч президентів США та Росії. Попри заяви про прогрес, офіційно жодних домовленостей про припинення війни оголошено не було. Трамп підкреслив формулу: «немає угоди, доки немає угоди», а Путін обмежився словами про «порозуміння» між сторонами.