Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не зміг домогтися від Володимира Путіна згоди на припинення війни в Україні під час їхньої зустрічі на Алясці, яка стала найважливішим кроком американського лідера у спробі зупинити кровопролиття. Трамп залишив саміт з «порожніми руками», хоча сам ініціював зустріч із людиною, яка цю війну розпочала.

Про це пише Associated Press.

«Угоди немає, поки її немає», — сказав президент США, у той час, як Путін стверджував, що вони «виробили розуміння» щодо України та застерігав Європу від спроб «торпедувати цей новий прогрес».

«Порожні руки» Трампа

Дональд Трамп, який протягом багатьох років скептично ставився до американської підтримки України та висловлював захоплення Путіним, упевнено обіцяв покласти край війні у перший день свого повернення до Білого дому. Проте, через сім місяців після того, як він публічно дорікав президенту Володимиру Зеленському та припинив потік військової допомоги Києву, Трамп не зміг змусити Путіна навіть призупинити бойові дії.

Президент США пропонував Путіну як «батіг», так і «пряник», погрожуючи жорсткими економічними санкціями, а також надаючи теплий прийом на військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Однак він, схоже, залишився без будь-якого конкретного прогресу щодо припинення війни, яка триває вже четвертий рік.

Замість цього, Трамп надав Путіну таке бажане визнання на міжнародній арені. На пресконференції, яка мала бути спільною, обидва лідери відмовилися відповідати на запитання журналістів, що стало ще однією ознакою відсутності бажаного для Трампа результату.

Вигоди для Путіна

Для Путіна сам факт перебування на території США вперше за понад десятиліття став своєрідним підтвердженням легітимності після його вигнання із західних країн через вторгнення в Україну.

Його зустріч з Трампом, ймовірно, відтермінує економічні санкції, які президент США обіцяв ввести, якщо Москва не докладе більше зусиль для припинення бойових дій. Ця зустріч також може призвести до подальших переговорів, що надасть російським військам більше часу для досягнення прогресу на полі бою.

Путін заявив, що Росія і Сполучені Штати повинні «перегорнути сторінку і повернутися до ділових, прагматичних відносин». Він також похвалив Трампа, назвавши його людиною, яка «має чітке уявлення про те, чого він хоче досягти, і щиро дбає про процвітання своєї країни, і водночас демонструє розуміння того, що Росія має власні національні інтереси».

Без України

Зустріч Трампа і Путіна відбулася без участі президента України Володимира Зеленського, що стало важким ударом для західної політики «нічого про Україну без України».

Натомість Трамп наполягав на тому, що надалі відповідальність за «досягнення результату» може лежати на Зеленському, додавши, що «деякі європейські нації також будуть залучені».

Попри відсутність значного прориву, Трамп завершив свої коментарі подякою Путіну, сказавши: «ми поговоримо з вами дуже скоро і, ймовірно, побачимося знову дуже скоро».

Коли Путін посміхнувся і запропонував «наступного разу в Москві», Трамп відповів: «це цікава пропозиція», додавши, що він може зіткнутися з критикою, але «я бачу, що це, можливо, може статися».

Протест на саміті та критика Трампа

Поки двосторонні переговори тривали, невелика група демонстрантів розгорнула синьо-жовті банери «Стіймо з Україною» біля Об’єднаної бази Ельмендорф-Річардсон. Більшість протестувальників назвали саміт ганьбою для Аляски та піар-перемогою для Путіна.

Під час своєї поїздки до Аляски, Трамп і Путін обмінялися теплим рукостисканням, розмовляючи майже як старі друзі, і позували перед камерами. Це схоже на прийом, який зазвичай влаштовують для близьких союзників США, і що не відповідає кровопролиттю та стражданням у війні, яку розпочав Путін в Україні. Така зовнішня приязність, ймовірно, викликала занепокоєння у Зеленського та європейських лідерів, які побоюються, що Трамп зосереджений виключно на просуванні інтересів США, а не на достатньому тиску на Путіна заради України.

Нагадаємо, тригодинні переговори Трампа та Путіна на Алясці завершилися без результатів. Реакція Reuters відреагувало на підсумки переговорів на Алясці, написавши, що «Путін переміг» Трампа у цьому політичному раунді.