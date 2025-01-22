Трамп замислився про санкції проти РФ, якщо Путін ухилятиметься від перемовин

Для Трампа це ймовірно.
Президент США назвав «імовірним» застосування важеля санкцій проти Росії, якщо Кремль відмовлятиметься від переговорів щодо миру в Україні.
Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції в Білому домі, - пише Укрінформ.
У відповідь на запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів з ним щодо миру в Україні, глава Білого дому відповів: «Звучить імовірно».
Коли у Трампа спитали, чи вважає він, що війну потрібно заморозити, він відповів: «Війна не мала починатися, і якби у вас був грамотний президент – якого не було – то й війни не було б».
Він також повторив своє твердження, що вибори 2016 році, на яких програв Байдену, «були сфальсифіковані».
Нагадаємо, після церемонії своєї інавгурації американський президент Дональд Трамп розповів, чи зустрінеться з Володимиром Путіним та що буде з Росією, якщо той не погодиться на мирну угоду.
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