Трамп замислився про санкції проти РФ, якщо Путін ухилятиметься від перемовин

Президент США назвав «імовірним» застосування важеля санкцій проти Росії, якщо Кремль відмовлятиметься від переговорів щодо миру в Україні.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції в Білому домі, - пише Укрінформ.

У відповідь на запитання, чи запровадить він додаткові санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів з ним щодо миру в Україні, глава Білого дому відповів: «Звучить імовірно».

Коли у Трампа спитали, чи вважає він, що війну потрібно заморозити, він відповів: «Війна не мала починатися, і якби у вас був грамотний президент – якого не було – то й війни не було б».

Він також повторив своє твердження, що вибори 2016 році, на яких програв Байдену, «були сфальсифіковані».

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Нагадаємо, після церемонії своєї інавгурації американський президент Дональд Трамп розповів, чи зустрінеться з Володимиром Путіним та що буде з Росією, якщо той не погодиться на мирну угоду.

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