Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні — Fox News

Президент США заявив, що спілкувався з російським диктатором майже дві години.

Американський президент Дональд Трамп 19 березня 2025 року прокоментував свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо України.

Це сталося в ефірі Fox News.

Дональд Трамп заявив, що припинення допомоги Україні — це не та тема, яка фігурувала у розмові президентів обох держав.

"Ми взагалі не обговорювали це питання. Обговорили багато тем, але нічого про припинення допомоги", — зазначив очільник американської нації.

Також президент США зазначив, що розмова з Путіним була "чудовою".

Нагадаємо, 18 березня відбулися перемовини між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова тривала близько двох годин.

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