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Трамп запевнив, що не планує паузу у введенні мит проти інших держав
Він запевнив у справедливості угод з іншими країнами.
Президент США Дональд Трамп 8 квітня 2025 року заявив журналістам, що він не збирається вводити паузу в застосуванні мит, про які він оголосив минулого тижня.
Про це пише CNN.
"Ну, ми не дивимося на це. У нас є багато-багато країн, які збираються укладати з нами угоди. І це будуть справедливі угоди. І в деяких випадках вони будуть платити значні тарифи. Це будуть справедливі угоди. Як ви знаєте, я розмовляв сьогодні вранці з прем'єр-міністром Японії, і у нас була дуже хороша розмова", — сказав президент.
Відповідаючи на запитання щодо неоднозначних повідомлень його адміністрації щодо тарифних переговорів, президент заявив, що “вони можуть бути правдою”.
"Можливо, вони обидва можуть бути правдою. Можуть бути постійні тарифи, а також можуть бути переговори, тому що є речі, які нам потрібні крім тарифів", - сказав президент.
Зауваження президента прозвучали, коли він сидів поруч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Овальному кабінеті. Американські акції сьогодні були надзвичайно нестабільними, оскільки трейдери шукали будь-які ознаки того, що тарифи Трампа можуть бути узгоджені або скасовані. Американські акції впали третій день поспіль у понеділок, і S&P 500 увійшов у територію ведмежого ринку.
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мито у 10% на весь імпорт, зокрема щодо безлюдних островів Герд і Макдональд, де живуть самі лише пінгвіни.