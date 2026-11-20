Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Владімір Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Владімір Путін нібито втомився від війни й хоче домовитися про мир. Водночас сам російський керівник після зустрічі з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном публічно відкинув можливість обмеженого перемир’я та пригрозив Україні новою відповіддю.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотирьох європейських посадовців, обізнаних зі змістом розмови.

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Що Трамп сказав європейським лідерам про Путіна

Телефонний дзвінок відбувся 19 листопада під час зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, куди прибули європейські лідери та Володимир Зеленський. Трамп долучився до розмови з борту президентського літака Air Force One через телефон свого зятя Джареда Кушнера.

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За словами одного зі співрозмовників видання, американський президент розповів, що під час двох зустрічей із Путіним у китайському Шеньчжені вони переважно говорили про Україну. Трамп переконував європейців, що російський диктатор втомився від війни та тепер готовий до угоди, на яку ще кілька місяців тому не погодився б.

Під час звернення до європейських союзників Трамп також порівняв війну в Україні з кровопролиттям під час битви під Геттісбергом — однієї з найкривавіших битв Громадянської війни у США. Він наголосив на величезній кількості загиблих і заявив, що європейські країни витрачають на допомогу Україні «мільярди й мільярди», які могли б спрямувати на власні «прекрасні країни».

Путін після переговорів із Трампом пригрозив Україні

Публічні заяви Путіна після зустрічі в Китаї суттєво відрізнялися від того, як його позицію переказував американський президент. Російський диктатор заявив, що після українських ударів по Кримському мосту Москва не повертатиметься до переговорів про обмежене перемир’я щодо енергетичних об’єктів і судноплавства в Чорному морі.

«Ми не погодимося. Наша відповідь буде набагато болючішою», — пригрозив він.

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Путін визнав, що удари завдали серйозних пошкоджень автомобільній частині мосту. За його словами, він обговорював цю ситуацію з членами Ради безпеки РФ.

Водночас російський керівник знову висунув територіальні вимоги до України. Зокрема, він заявив, що Київ має відмовитися від територій Донеччини, які досі контролюють українські сили. Також Путін повторив намір створювати так звані «зони безпеки» вздовж кордону.

Окремо він відкинув ідею розміщення європейських військових в Україні після завершення бойових дій. За його словами, присутність іноземних військ нібито означатиме, що Європа не прагне миру. При цьому Путін продовжував стверджувати, що Москва начебто відкрита до політичного врегулювання.

Як європейські лідери відреагували на заяви Трампа

У Берліні європейські союзники України підтвердили готовність продовжувати підтримку Києва та брати участь у мирних переговорах. Водночас вони наголосили, що Росія поки не продемонструвала готовності відмовитися від максималістських вимог.

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«Ми продовжимо підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно», — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Він також застеріг, що домовленості без участі європейських держав можуть нагадувати новий поділ сфер впливу. «Ялтинський формат не принесе миру», — наголосив Мерц, коментуючи тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна.

Президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, закликав союзників по НАТО знову порушити питання вступу України до Альянсу — одну з ключових вимог Києва щодо майбутньої безпеки.

Мирні переговори та військова допомога Україні: суперечливі сигнали

Під час того самого телефонного включення Трамп поставив під сумнів доцільність подальшої військової допомоги Києву. За інформацією Politico, американський президент говорив про великі людські втрати та закликав європейські країни припинити витрачати мільярди на війну. Ці слова викликали занепокоєння серед союзників України, які побоюються послаблення підтримки саме тоді, коли Москва не демонструє готовності до поступок.

Після зустрічі в Берліні американський переговорник Джаред Кушнер повідомив, що Росія нібито погодилася на розширення формату мирних переговорів із залученням європейських держав. Він також запевнив, що Трамп не збирається нав’язувати Україні односторонню угоду. Водночас конкретних термінів і умов майбутньої зустрічі Кушнер не назвав.

Однак аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на іншу сторону заяв Кремля. За їхньою оцінкою, Путін використовує українські удари по Кримському мосту як привід, щоб перекласти на Київ відповідальність за відсутність прогресу в мирному процесі. В ISW нагадали, що від березня 2025 року російський диктатор відкидав ініціативи щодо припинення вогню та мораторію на далекобійні удари. Теперішні заяви про міст, на думку аналітиків, є черговою спробою представити Україну як перешкоду на шляху до миру.

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