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Трамп заплутався у власних обіцянках: експерт пояснив, як це використовує Кремль
У Кремлі, ситуацію Трампа, використовують на свою користь.
Президент США Дональд Трамп своїми необґрунтованими обіцянками щодо війни в Україні створив собі проблему, яку тепер змушений підтримувати. Він постійно заявляє, що здатен домовитися з Путіним за 24 години, що у нього “чудові відносини” з Кремлем і що Росія нібито готова до миру.
Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук.
За його словами, ці заяви не мають жодного підґрунтя, але Трамп змушений і далі наполягати на своїй позиції.
Тим часом Москва використовує ситуацію у власних інтересах.
“У росіян є певне задоволення від того, що вони можуть показати США їхнє місце. Вони дають якісь обіцянки, не виконують їх – і цим демонструють свою силу. А США не мають зараз достатньо важелів, щоб впливати на Росію. Але визнати це Трамп не може, адже це суперечить його іміджу лідера, якого всі поважають і який з усіма дружить”, – зазначив Олещук.
Таким чином, заяви Трампа грають на руку Кремлю, адже вони дають Росії можливість здаватися сильнішою, ніж вона є насправді, і підірвати авторитет США на міжнародній арені.
Нагадаємо, за словами українського дипломата Романа Безсмертного, Трамп своєю політикою наближає себе до імпічменту.