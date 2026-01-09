ТСН у соціальних мережах

Політика
197
1 хв

Трамп запропонував Росії та Китаю купувати нафту у США: що заявив

Трамп закликав Росію та Китай вести бізнес зі Сполученими Штатами.

Автор публікації
Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відкрити енергетичний ринок для всіх країн, включаючи Росію та Китай. За його словами, Москва може отримувати необхідні обсяги нафти безпосередньо через американські канали або в підконтрольній США Венесуелі, що фактично є пропозицією переходу до відкритого бізнесу замість санкційних обмежень.

Про це повідомляє Clash Report.

Виступаючи з коментарем щодо майбутнього видобутку венесуельської нафти, Трамп наголосив на зміні стратегічного підходу до глобальної торгівлі енергоресурсами. Він підкреслив, що США планують зайняти позицію відкритого бізнес-партнера для світових держав.

«Ми відкриті для бізнесу. Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки захоче — там [у Венесуелі] або в США. Росія також може отримувати від нас стільки нафти, скільки їй потрібно. Китай, Росія та всі інші країни можуть приїжджати і вести бізнес. Ми будемо відкриті», — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, у середу, 7 січня, США спільно з Британією захопили російський нафтовий танкер «Марінера». В Білому домі допустили, що екіпаж може постати перед американським судом.

197
