Новообраний президент Дональд Трамп оголосив відразу про кілька номінацій, серед яких були: кандидат на посаду голови Федерального управління залізниць (FRA), майбутні високопосадовці Міністерства юстиції США, а також ті, хто продовжить свою кар'єру як дипломати.

У Федеральне управління залізниць Трамп запропонував Девіда Фінка, залізничника у п'ятому поколінні, заявивши, що Фінк "поведе FRA у нову еру безпеки та технологічних інновацій".

Колишній керівник апарату Міністерства внутрішньої безпеки США Чад Мізелл обійме в адміністрації Трампа аналогічну посаду в Мін'юсті, де працюватиме з кандидатом на посаду генерального прокурора Пемом Бонді.

Аарон Рейтц – начальник штабу сенатора Теда Круза та колишній заступник генерального прокурора Техасу – стане головою Управління правової політики (OLP) Міністерства юстиції.

Володар 13 премій "Еммі", колишній голова Ради директорів MGM та продюсер таких телевізійних шоу як "Survivor", "Shark Tank", "The Voice" і, зокрема, "The Apprentice", в якій тривалий час брав участь сам Дональд Трамп - Марк Бернетт вирушить як спеціальний посланець до Великобританії.

Тілман Фертітта - власник холдингу Landry's, до якого входять мережа казино та готелів The Golden Nugget Hotel and Casinos, а також мережі ресторанів Morton's The Steakhouse; Rainforest Cafe; Bubba Gump Shrimp Co.; McCormick & Schmick's Seafood & Steaks; Saltgrass Steak House стане послом США в Італії.

Відомо, що 80-річний генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог раніше був призначений Трампом на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Келлог своєю чергою вже представив власний план припинення війни в Україні і заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп — єдиний, хто може зупинити війну в Україні.

