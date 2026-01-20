Трамп запросив Зеленського до Ради миру: чи погодиться президент України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп надіслав Володимиру Зеленському запрошення увійти до складу так званої “Ради миру”.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Видання зазначає, що український президент відчуває певну нерішучість через те, що серед запрошених до Ради є лідери, які підтримують війну Росії проти України, зокрема Володимир Путін.

Перед тим, як ухвалити рішення, Зеленський хоче зрозуміти, як працюватиме Рада: чи буде вона повністю незалежною, чи фактично замінить раду, яку наразі обговорюють українські та американські переговорники в межах мирного плану щодо завершення війни. Особливу увагу президент України приділяє питанню ролі України у цій структурі.

Наразі у Давосі триває другий день Всесвітнього економічного форуму, і Зеленський та Трамп мають зустрітися на його території, однак точний час зустрічі поки не визначено.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від Дональда Трампа з пропозицією стати членом Ради миру, яка має займатися питаннями Сектору Гази. За словами представників білоруської сторони, ініціативу США там “високо оцінили”.

Крім Білорусі, запрошення до Ради миру для Гази раніше отримали Аргентина, Канада та кілька європейських країн. Про участь у консультаціях щодо ініціативи також повідомbds прем’єр-міністри Угорщини Віктор Орбан.