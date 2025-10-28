Трамп запровадив санкції: Зеленський розповів, як це вплине на Україну

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вважає, що нові потужні санкції, запроваджені Дональдом Трампом, є не останнім кроком, а прямим сигналом Володимиру Путіну. За словами Зеленського, президент США дав Кремлю чіткий вибір: або сідати за стіл переговорів, або готуватися до отримання Україною далекобійної зброї.

Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами.

Володимир Зеленський пояснив, як він інтерпретує дії американського президента. Він нагадав, що діалог з Америкою починався з обговорення санкцій на випадок, якщо Путін не піде на перемовини, а потім перейшов до теми далекобійної зброї.

«Вважаю, що президент Трамп таким чином показує Путіну, що вікно відкрито — ось, мовляв, я санкції запровадив, але ти знаєш, що може бути далі, тому що вже звучала тема щодо „томагавків“», — зазначив Зеленський.

За його словами, вибір, який Трамп залишив Путіну, — це «перемовини або далекобійна зброя для України».

Зеленський також вважає, що санкції Трампа — це сигнал не «почекати», а «діяти» для Конгресу США. На його думку, цей крок президента навпаки «розкриває можливості» для парламентарів.

«Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу», — вважає Зеленський.

Він підкреслив, що в Конгресі є двопартійна підтримка, і цілком логічно очікувати на їхні власні кроки — санкції, «які вже не скасуєш».

Третім елементом тиску, за словами Зеленського, має стати економічна дипломатія. Президент Трамп планує розмову з Китаєм 30-го жовтня, і Зеленський сподівається, що це змусить Пекін «зменшити імпорт» з РФ.

Крім того, Зеленський повідомив про позитивні зрушення з боку іншого ключового партнера Росії.

«У нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації», — додав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що сподівається на «зобов’язання» Китаю купувати менше російської нафти за підсумками майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Президент України підкреслив, що «найрішучішим кроком» було б, якби Індія та Китай повністю припинили купувати російські енергоносії, насамперед нафту.

Водночас Пекін раніше жорстко критикував санкції США проти нафтових гігантів РФ і не демонстрував готовності «відрізати» Москву від постачань.