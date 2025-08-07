- Дата публікації
Категорія
Політика
Трамп запровадив жорсткі тарифи для Індії: Моді відреагував
Відомо, що Нью-Делі також платитиме «штраф» за економічну співпрацю з РФ. Розмір штрафу Трамп не уточнив.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відреагував на рішення президента США Дональда Трампа підвищити тарифи на індійський експорт до 50%.
Заяву індійського прем’єра наводить видання Newsweek.
"Я знаю, що мені доведеться заплатити високу ціну, але я готовий. Індія готова", - висловився Моді.
Зауважимо, заява Моді пролунала після того, як Трамп підписав указ щодо запровадження додаткових 25% мита на деякі індійські товари через те, що Нью-Делі надалі закуповує російську нафту, попри західні санкції. У підсумку загальні мита для деяких індійських експортних позицій зросли до 50%.
Що відомо про рішення Трампа
Наприкінці липня Дональд Трамп анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії від 1 серпня. Вже 4 серпня він знову пригрозив Індії через Росію. Президент США заявив, що має намір «суттєво підвищити» імпортне мито щодо країни через те, що Нью-Делі купує та перепродає російську нафту.
«Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина. Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США», — наголосив Трамп.
Вже 6 серпня очільник Білого дому підписав указ, який передбачає додаткове 25% мито на товари з Індії.