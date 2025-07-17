Трамп засуджує Путіна, але все ще вірить у дипломатію: у США зробили заяву

Президент Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не схвалює дії “фюрера” РФ Володимира Путіна стосовно війни в Україні. Втім, американський лідер досі сподівається на дипломатичне вирішення.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

"Мабуть, найкраще про це свідчать висловлювання президента Трампа. Вони дають нам найбезпосередніше уявлення про те, чи вважає він ситуацію позитивною, чи задоволений діями Володимира Путіна. Звичайно ж, ми чули, що він незадоволений”,- відповіла Брюс на запитання про те, чи є сигнали від РФ щодо зацікавленість у переговорах після заяв президента США.

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За її словами, очільник Білого дому розчарований перебігом подій та вживає конкретних кроків. Зокрема, щодо підтримки України оборонним озброєнням.

"Але я вже говорила: хоча він дипломат і завжди сподівається на успіх дипломатії, він також і реаліст. Світ це бачив, Іран це бачив, а тепер і Росія бачить це завдяки новим діям президента. Він терпляча людина, але не за рахунок свого бачення і прагнення його реалізувати", - наголосила представниця американського Держдепу.

Нагадаємо, президент США заявив, що досі вважає - і водночас сподівається, - що російський президент-диктатора Володимир Путін справді хоче миру в Україні.

Втім, після чергового жорстокого обстрілу України Росією президент США Дональд Трамп несподівано змінив свою позицію щодо військової допомоги Києву. Переломним моментом стала розмова 3 липня між американським лідером і канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

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Тим часом диктатор РФ Володимир Путін демонстративно ігнорує 50-денний ультиматум Дональда Трампа. Аналітики ISW наголошують, що Путін дотримується теорії перемоги, яка стверджує, що Росія може досягти своїх воєнних цілей, продовжуючи нескінченно поступово здобувати перемоги на полі бою попри підтримку Заходом здатності України захищатися.

Дата публікації 13:08, 14.07.25 Кількість переглядів 61 Розворот Трампа щодо Путіна: на що Україна тепер може сподіватись