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Трамп засумнівався, чому повідомили про рак простати у Байдена тільки зараз
Президент США Дональд Трамп назвав новину про рак Джо Байдена "дуже сумною", але висловив здивування тим, що діагноз був прихований від громадськості так довго.
Президент США Дональд Трамп сказав, що вважає новину про діагноз раку у президента Джо Байдена “дуже сумною”, але він здивований, що про нього не повідомили раніше.
Про це пише CNN.
“Я здивований, що цього не сталося — знаєте, громадськість давно не була повідомлена. Тому що, щоб дійти до дев'ятої стадії, це довгий час”, — сказав Трамп у відповідь на запитання про те, чи зателефонує він колишньому президенту.
У Байдена діагностували рак простати, “що характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5-та група) з метастазами в кістки”, — йдеться у заяві його особистого офісу, опублікованій минулими вихідними.
Потім Трамп почав розповідати про власний медичний огляд: “Я пройшов дуже повний медичний огляд, включаючи когнітивні тести. Я з гордістю повідомляю, що я його пройшов чудово. Я все пройшов добре”.
Він також, здавалося, припустив, що лікар, який проводив медичний огляд Байдена, коли той був на посаді, не виявив раку або не був чесним, і порушив питання щодо розумової здатності Байдена.
У 2021 році лікар Байдена, доктор Кевін О'Коннор, написав у службовій записці, що Байден “залишається придатним до виконання службових обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків чи компенсацій”.
“Я навіть не знаю, чи були вони причетні, але в кожному випадку був залучений лікар. Можливо, це був той самий лікар, і хтось приховує факти. Це велика… це велика проблема”, — резюмував Трамп.
Раніше після звістки про рак у Байдена президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією висловили співчуття та побажали швидкого одужання політику.