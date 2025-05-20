Трамп засумнівався, чому повідомили про рак простати у Байдена тільки зараз

Дональд Трамп і Джо Байден / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сказав, що вважає новину про діагноз раку у президента Джо Байдена “дуже сумною”, але він здивований, що про нього не повідомили раніше.

Про це пише CNN.

“Я здивований, що цього не сталося — знаєте, громадськість давно не була повідомлена. Тому що, щоб дійти до дев'ятої стадії, це довгий час”, — сказав Трамп у відповідь на запитання про те, чи зателефонує він колишньому президенту.

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У Байдена діагностували рак простати, “що характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5-та група) з метастазами в кістки”, — йдеться у заяві його особистого офісу, опублікованій минулими вихідними.

Потім Трамп почав розповідати про власний медичний огляд: “Я пройшов дуже повний медичний огляд, включаючи когнітивні тести. Я з гордістю повідомляю, що я його пройшов чудово. Я все пройшов добре”.

Він також, здавалося, припустив, що лікар, який проводив медичний огляд Байдена, коли той був на посаді, не виявив раку або не був чесним, і порушив питання щодо розумової здатності Байдена.

У 2021 році лікар Байдена, доктор Кевін О'Коннор, написав у службовій записці, що Байден “залишається придатним до виконання службових обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків чи компенсацій”.

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“Я навіть не знаю, чи були вони причетні, але в кожному випадку був залучений лікар. Можливо, це був той самий лікар, і хтось приховує факти. Це велика… це велика проблема”, — резюмував Трамп.

Раніше після звістки про рак у Байдена президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією висловили співчуття та побажали швидкого одужання політику.