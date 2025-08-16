- Дата публікації
Трамп зателефонував Зеленському після перемовин з Путіним: що відомо
Трамп розповів Зеленському про результати перемовин із Путіним.
Президент США Дональд Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському після перемовин з очільником Росії Володимиром Путіним на Алясці.
Про це повідомляє Fox News.
Трамп також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.
Раніше Трамп назвав умови для другої зустрічі з Путіним.