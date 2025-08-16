ТСН у соціальних мережах

Політика
478
1 хв

Трамп зателефонував Зеленському після перемовин з Путіним: що відомо

Трамп розповів Зеленському про результати перемовин із Путіним.

Карина Бондаренко
Дональд Трамп, Володимир Зеленський

Дональд Трамп, Володимир Зеленський / © ТСН

Президент США Дональд Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському після перемовин з очільником Росії Володимиром Путіним на Алясці.

Про це повідомляє Fox News.

Трамп також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.

Раніше Трамп назвав умови для другої зустрічі з Путіним.

