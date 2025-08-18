Трамп завершив переговори з Зеленським: як охарактеризував зустріч

Трамп і Зеленський у Білому домі сьогодні, 18 серпня / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп завершив двосторонні переговори із Володимиром Зеленським перед зустріччю з європейськими лідерами, назвавши їх успішними.

Трамп заявив, що обговорив багато тем з Зеленським сьогодні.

«Ми обговорили багато тем із Зеленським. Я сьогодні безпосередньо розмовляв з Путіним. Ми зателефонуємо йому одразу після цієї зустрічі», — сказав глава Білого дому.

Він похвалився, що всі заходи в Білому домі проходять «дуже успішно».

Наразі, на момент публікації новини, Трамп проводить багатосторонню зустріч з європейськими лідерами.

Раніше Дональд Трамп пояснив, чи будуть США відправляти свої війська до України.

Також він заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною та Росією не обов’язково спочатку припиняти вогонь.

