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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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493
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"Трамп завжди хотів подружитися з Путіним": ексрадниця Білого дому про відносини США та РФ

Президент США Дональд Трамп хоче говорити з Кремлем окремо від діалогу щодо України.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Трамп прагне відмовитися від будь-якої ролі США у війні Росії проти України і хоче перезавантажити відносини з Москвою. Зеленський на зустрічі в Білому домі, яка завершилася суперечкою, нагадував йому про попередні зобов’язання. Втім, очільник Штатів не вірить, що вони його стосуються.

Про це сказала колишня спеціальна помічниця президента США Трампа з питань Європи та Росії Фіона Гілл в ефірі телемарафону.

«Чого насправді так і не збагнув президент Трамп і також чимало американців, це той факт, що Україна показала: Росія неймовірно слабка, і лише з погляду Путіна РФ все ще є супердержавою на кшталт Радянського Союзу. Трамп дуже занепокоєний російським ядерним арсеналом, стурбований, чи не використає Москва ядерну зброю. Він вважає сильними лише тих, хто здатен загрожувати Сполученим Штатам», — наголосила вона.

За її словами, ще під час першого президентського терміну Трамп хотів подружитися з Путіним.

«Він прагнув такої ж поваги, яку мали один до одного Рейган і Горбачов чи Буш старший і Горбачов. Він мріяв повторити великі саміти наприкінці Холодної війни, коли були легендарні Гельсінкі, Рейк’явік, Женева. Він хотів покращити відносини і вийти на стратегічний діалог. А преса питала, чи не втручалася Росія у вибори заради його перемоги. Зрештою Трамп розлютився», — каже Гілл.

Як зазначає експосадовиця Білого дому, він хоче говорити з Кремлем окремо від діалогу по Україні. Ось чому й каже, мовляв, війна між Україною та Росією — це те, що здавна тягнеться, і лише Київ та Москва знають причину.

«Бо прагне зняти з Америки відповідальність, відмовитися від будь-якої ролі Штатів у цій війні. Трамп не вважає за потрібне і правильне для себе виконувати будь-які зобов’язання, які взяв на себе попередній американський президент», — пояснила ексспецпомічниця Трампа.

І саме через це, додає вона, Зеленський «мимоволі втрапив у неприємності в Овальному кабінеті». Йдеться саме про ту зустріч, яка врізалася всім у пам’ять, наче якийсь спектакль. Український лідер спробував нагадати президентові Трампу про зобов’язання, які взяли на себе Сполучені Штати за попередніх президентів. А Трамп не вірить, що будь-які попередні зобов’язання, взяті на себе Сполученими Штатами, його стосуються.

«І це буде проблемою там, де у вас відбуватиметься будь-який саміт. Все визначатиме лише настрій Трампа в момент його спілкування з Путіним і його бажання перезавантажити відносини з Москвою», — завершила Гілл.

Раніше йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський обговорював заміну чинної пані посла у США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом у п’ятницю, 4 липня. За даними Bloomberg, серед кандидатів — прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умеров і міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас нардеп Ярослав Железняк заявив, що інформація від Bloomberg є так званою «качкою».

«Не підтверджую це від слова зовсім щодо посла США», — наголосив він.

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