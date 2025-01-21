Трамп заявив про бажання зустрітися з Путіним: в Кремлі відреагували

Російська Федерація враховує заяви нового президента США Дональда Трампа, зокрема щодо переговорів Вашингтона і Москви, готова до серйозного діалогу.

Про це заявив помічник президента-диктатора Росії Юрій Ушаков.

З його слів, Кремль нібито готовий до контактів з представниками Білого домую. Втім, Москва поки не отримувала від Вашингтона конкретних пропозицій щодо організації телефонної розмови "фюрера" РФ Володимира Путіна та президента США та Дональда Трампа.

"Поки що конкретних сигналів від Вашингтона на тему телефонної розмови лідерів не надходило", - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін привітав Дональда Трампа з офіційним вступом на посаду президента США 20 січня. Путін сказав, що Росія бачить заяви Трампа і членів його команди про бажання відновити безпосередні контакти з Москвою, а також чує заяви нового президента США про необхідність зробити усе, щоби не допустити Третьої світової війни.

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