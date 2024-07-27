Трамп заявив про можливість Третьої світової війни та свою роль у цьому

Політик назвав свою суперницю в президентських перегонах не компетентною в питаннях Близького Сходу.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, якщо він програє вибори 2024-го, то конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну,

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Флориді, повідомляє Fox News.

За його словами, кандидатка від демократів Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу. Відтак війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в більш широкий регіональний конфлікт, якщо вона змінить у президентському кріслі Джо Байдена.

"Якщо все вийде, якщо ми переможемо, це буде дуже просто. Все вийде дуже швидко. Якщо ми цього не зробимо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході. І, можливо, третьою світовою війною. Зараз ви ближче до третьої світової війни, ніж будь-коли з часів Другої світової війни. Я ніколи не був таким близьким, тому що у нас некомпетентні люди керують країною», - сказав Трамп.

Заява Трампа прозвучали на тлі спалаху між Гарріс і Нетаньяху, який стався після їхньої зустрічі. За словами американської політикині, вона сказала ізраїльському прем’єр-міністру: "завжди гарантуватиме, що Ізраїль зможе захистити себе, зокрема, від Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань, таких як ХАМАС і Хезболла"

"Я також висловила прем’єр-міністру свою серйозну стурбованість масштабами людських страждань у Газі, включаючи загибель занадто великої кількості невинних цивільних осіб. І я чітко дала зрозуміти, що серйозно стурбована жахливою гуманітарною ситуацією там", – додала вона.

Нагадаємо, раніше чинний президент США Джо Байден заявив про близькість до Третьої світової війни. З його слів, що цього призведе перемога кандидата у президенти Дональда Трампа.

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