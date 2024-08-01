Трамп заявив, що Гарріс тільки вдає з себе чорношкіру і пояснив чому

При цьому Трамп кілька разів перекрутив її ім’я.

Дональд Трамп звинуватив Камалу Гарріс у тому, що вона лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, аби завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше ідентифікувала себе як індійку.

Про це він заявив на зібранні Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго, - пише Укрінформ.

«Я не знав, що вона чорна, аж поки вона випадково не стала нею… – сказав Трамп. – Тепер вона хоче, щоб її знали як чорну. Вона завжди була індійкою... А потім зробила поворот і стала чорною людиною». (Батько Гарріс є чорношкірим вихідцем з Ямайки, мати – родом з Індії)

При цьому Трамп кілька разів перекрутив її ім’я, вимовляючи його з наголосом на другому складі, тоді як англійською наголос має стояти на першому – Кáмала.

Говорячи про необхідність боротьби з імміграцією, він заявив, що нелегали займають у США ті робочі місця, на яких могли б працювати чорношкірі.

«Мільйони, мільйони людей приїжджають до нашої країни й займають робочі місця чорношкірих, іспаномовних і, відверто кажучи, місця в профспілках, – сказав він. – Вони забирають вашу роботу».

Трамп на заході відразу вступив у полеміку з ведучими – журналістками Fox News, ABC та Semafor.

Одну з них він звинуватив у тому, що поставила «жахливе», «грубе» й «ганебне» запитання, коли вона доволі прямолінійно поцікавилася, що він зробив для чорношкірих американців.

«Я люблю чорне населення… – заявив Трамп. – Я був найкращим президентом для чорного населення від часів Авраама Лінкольна».

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Коментуючи свій вік, він зауважив: «Я знаю багатьох людей у віці 80–90 років, які перебувають у чудовій формі».

За словами Трампа, він готовий пройти когнітивний тест, тоді як Гарріс може його провалити.

Поява Трампа викликала суперечки всередині асоціації. Відома журналістка, редакторка Washington Post Карен Аттіа пішла з посади члена правління і співголови асоціації на знак протесту проти надання Трампу платформи для агітації.

Очікується, що Гарріс зустрінеться з журналістами Національної асоціації чорношкірих журналістів віртуально у вересні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський контактував із командою кандидата у президенти США Дональда Трампа та й що в нього є його номер телефону.

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