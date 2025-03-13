Трамп заявив, що має важелі впливу на Путіна — що саме він сказав

Американський президент переконаний, що після припинення вогню ніхто не захоче повертатися до бойових дій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що має важелі впливу на кремлівського очільника Володимира Путіна, але поки не хоче їх застосовувати.

Про це Трамп сказав у четвер, 13 березня, в Білому домі.

"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про них, тому що прямо зараз ми з ними розмовляємо, і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу говорити про це", — сказав Трамп.

Він висловив сподівання, що Росія також досягне домовленості, і "стрілянина припиниться".

Американський президент переконаний, що після припинення вогню і "це насильство" скінчиться. Він наголосив, що при його президентстві Росія не отримала нових териториій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також назвав заяву очільника РФ Володимира Путіна щодо перемир'я багатообіцяючою і готовий до розмови з ним. І повідомив, що його посланець Стів Віткофф здійснює серйозні переговори у Москві.

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