Трамп заявив, що наразі головним завдання є припинення війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наразі головним завданням залишається припинення вогню в Україні і перехід до мирних переговорів.

Про це президент США заявив на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Білому домі.

Він заявив, що представники Сполучених Штатів наразі працюють над укладанням відповідних угод.

"І, зокрема, головне – зупинити війну, чи то це припинення вогню, чи пряма угода. Я хотів би перейти безпосередньо до домовленості, але припинення вогню завжди відбуватиметься трохи швидше. І щодня ви рятуєте тисячі чи принаймні сотні, але в деяких випадках тисячі життів. Тому ми хочемо побачити, чи зможемо ми зробити це дуже швидко", - сказав Трамп.

Крім того, Трамп привітав "мирні зусилля" Саудівської Аравії, де нещодавно проходила зустріч між США та РФ, зазначивши, що "вони хочуть, щоб це закінчилося, і вони роблять усе можливе, щоб переконатися, що це закінчиться".

"Я думаю, що Росія теж. Я розмовляв з президентом Путіним, і мої люди постійно мають справу з ним і з його людьми. І вони хочуть щось робити", - зазначив Трамп. Він додав, що дзвінок до російського диктатора був одним з перших після інавгурації.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп знову заявив, що Європа позичає гроші Україні, Макрон йому відповів, що це неправда.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відповів, чи братимуть США участь у післявоєнній відбудові України.

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