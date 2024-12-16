Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію

Трамп не запросив Зеленського на свою інавгурацію, але запевнив, що прийме українського президента, якщо той вирішить приїхати сам.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти.

Про це Трамп заявив під час виступу перед журналістами.

На запитання, чи був запрошений Зеленський на інавгурацію, Трамп відповів: "Ні, але якщо він захоче приїхати, я із задоволенням прийму його. Я маю на увазі, що не запрошував його (під час зустрічі. – Ред.) в Парижі".

Також новообраний глава Білого дому висловив сумнів у присутності на інавгурації китайського лідера Сі Цзіньпіна.

За його словами, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін мають бути готові укласти угоду, щоб покласти край війні.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні.

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