Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним у Саудівській Аравії

Терміни, в які відбудеться зустріч двох лідерів держав, наразі невідома.

Президент США Дональд Трамп заявив 13 лютого 2025 року, що очікує особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, припустивши, що вони, ймовірно, спочатку зустрінуться в Саудівській Аравії.

Про це пише The Hill.

"Зрештою, ми очікуємо на зустріч", — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

"Насправді ми очікуємо, що він приїде сюди, а я поїду туди, і ми також зустрінемося, можливо, в Саудівській Аравії. Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії" — додав Трамп.

Терміни, коли відбудуться зустрічі, поки невідомі, але Трамп сказав, що це буде "не в надто віддаленому майбутньому".

Коментарі Трампа прозвучали через кілька годин після того, як він розмовляв з Путіним телефоном, і коли його адміністрація просувала плани щодо припинення війни в Україні.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила журналістам раніше, що їй не відомо про будь-які передумови, які мають бути виконані для проведення зустрічі.

Ця зустріч ознаменує серйозну зміну у відносинах США з Росією.

Раніше Трамп говорив з Путіним. Це була перша публічна розмова між двома лідерами після вступу Трампа на посаду.

За словами Трампа, двоє лідерів обговорили кілька тем, але зосередилися головним чином на зусиллях щодо припинення війни в Україні. За підсумками розмови з Путіним Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що віцепрезидент Венс зустрінеться із Зеленським цього тижня під час поїздки до Європи на Мюнхенську конференцію з безпеки. Міністр фінансів Скотт Бессент також був направлений в Україну для зустрічі з Зеленським, оскільки США домагаються угоди щодо розширення доступу до критично важливих корисних копалин України.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що проти членства України в НАТО. На його думку, питання України в НАТО більше не обговорюється і його це влаштовує.

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