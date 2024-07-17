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Трамп заявив, що сказав би Путіну "ніколи не лізти до України"

Трамп заявив, що сказав би Путіну "ніколи не лізти до України"

Дональд Трамп і Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Політик вкотре похвалився своїми добрими стосунками з кремлівським правителем.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп похвалився своїми стосунками з диктатором РФ Володимиром Путіним та заявив, що за часів його президентства "ніколи не загрожувала війна".

Про це американський політик сказав в інтерв’ю Bloomberg.

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки… Він би ніколи не поліз до України. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь до України", - наголосив колишній американський президент.

За його словами, поточна безпекова ситуація у світі "може закінчитися Третьою світовою війною". Трамп звинувачує в усьому свого суперника, чинного президента США Джо Байдена.

"У мене не було війни… Жодної війни, окрім ІДІЛ. Я покінчив з ними за дуже короткий проміжок часу. Мені казали, що це триватиме п'ять років, а мені знадобилося майже небагато часу, ми їх вибили… Росія не захоплювала жодної території", - наголосив Трамп.

Як повідомлялося, прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав Трампа посередником у переговорах між Україною і РФ. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав "міркуваннями та спекуляціями" заяви про те, що той у разі перемоги може стати посередником щодо Україні.

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