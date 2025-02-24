Трамп заявив, що скоро зустрінеться із Зеленським: що вони обговорять

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього або наступного тижня зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин.

Про це голова Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Ми працюємо над угодою. Ми наближаємося до узгодження, в якому ми отримаємо наші гроші назад через певний період часу. Але це також дає нам щось таке, дуже хороше для їхньої (української - Ред.) економіки, для них, як країни. 350 мільярдів доларів - як ми дійшли до такого, я не знаю. Але це багато грошей, і ми не мали нічого взамін", - поскаржився Трамп.

Він анонсував зустріч з президентом Зеленським.

"Я буду зустрічатися з президентом Зеленським. Насправді, він може приїхати цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду... Угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до остаточної угоди", - додав Дональд Трамп.

Українська сторона цю заяву американського лідера поки не прокоментувала.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що США та Україна обговорюють покращену угоду про корисні копалини.

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