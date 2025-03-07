Трамп заявив, що США можуть припинити підтримку України: що він сказав про війну

За словами Трампа, він хоче отримати підтвердження, що українці прагнуть домовитися про припинення війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від підтримки України, якщо не будуть впевнені у її прагненні до миру.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

“Я не знаю, чи хочуть вони покласти край війні. Якщо вони не хочуть цього, ми підемо звідти”, – заявив він.

Трамп наголосив, що зупинка війни важливіша за все інше і що конфлікт може перерости у Третю світову війну, якщо його не врегулювати.

“Я спостерігав за тим, що відбувається в Європі останнім часом. Це може закінчитися Третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це”, – підкреслив він.

Політик також заявив, що європейські країни не знають, як завершити війну, а він має власний план.

“У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Він хоче закінчити війну. І я думаю, що він буде більш поступливим, ніж повинен бути”, – сказав Трамп.

Він також зазначив, що Москва не планувала вторгнення в Україну, але все ж зважилася на цей крок.

“Україна завжди була в центрі його уваги, але він нізащо не хотів туди йти. Він знав, що будуть наслідки. Але війна все-таки почалася”, – додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп визнав, що припинення американської військової допомоги Росія використала для того, щоб завдати сильніших ударів по Україні.

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