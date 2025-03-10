Трамп заявив, що США скоро відновлять обмін розвідданими з Україною

Це може статитися після переговорів у Саудівській Аравії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром буде поновлено обмін розвідданими з Україною після того, як Київ підпише угоду про рідкоземельні копалини.

Про це повідомляє Axios.

На борту Air Force One у неділю Трамп заявив, що Штати близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.

"Ми практично вже готові, справді, майже готові", - сказав Трампа, маючи на увазі відновлення обміну розвідінформацією з Україною.

Крім того, Трамп висловив надію, що переговори між Україною та США у Саудівській Аравія закінчаться успіхом.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - заявив він.

Раніше повідомлялося, чи готові американці до радикальних протестів через Трампа.

Ми раніше інформували, що Трамп розкритикував Зеленського за відсутність подяки за допомогу від США.

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