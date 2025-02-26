Трамп заявив, що у РФ є "усі карти" на переговорах – експосол США при НАТО сказав, що відбувається насправді

Насправді в Росії є достатньо проблем і тиск на Кремль зупинятися не повинен.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має "усі карти" на переговорах і такі твердження можуть бути частиною тиску на Україну.

Таку думку 24 Каналу висловив експосол США при НАТО, колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

За словами Волкера, Москва покладається на війська та артилерію з КНДР і "Шахеди" з Ірану. Власної ж техніки Росії не вистачає.

Тим часом російська економіка дуже швидко занепадає через інфляцію, високі відсоткові ставки, дефіцит робочої сили та відсутність доступу до певних компонентів. Тому РФ має "всі карти".

"Я думаю, що вони також у дуже складній ситуації, і ми повинні тиснути на них", – наголосив Волкер.

На його думку Трамп робить такі заяви, тому що намагається тиснути на Україну, щоб вона не просила "занадто багато".

Експерт додав, що це не є той шлях, який має пройти наша країна, але, очевидно, саме це мав на увазі президент США.

Трамп висловив переконання, що росіяни знають, що вони "не повернуться назад". Водночас він зауважив, що США мали гарні переговори з Росією, і війна скоро закінчиться.

Нагадаємо, держсектретар США Марко Рубіо відповів, чи вірить, що Росія дійсно прагне миру.

Тим часом міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що російський очільник Володимир Путін намагатиметься використати мирні переговори для досягнення своїх стратегічних цілей, які він не зміг реалізувати під час війни проти України.

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