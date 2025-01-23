Трамп заявив, що Європа відстає від США щодо допомоги Україні: Каллас відреагувала

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Європа нібито відстає від Штатів в допомозі Україні не відповідає дійсності. Країни ЄС зробили найбільший внесок.

Про це заявила верховна комісарка ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Reuters.

"Ми надали Україні понад 134 мільярди євро. Це робить нас найбільшим міжнародним донором", - сказав Каллас, відповідаючи на запитання про коментарі президента США.

Каллас вважає важливим те, щоб Європа брала участь у всіх переговорах щодо припинення війни, розпочатої вторгненням Росії до України 2022 року. Зауважимо, видання пише, що д еякі європейські чиновники висловили побоювання, що Трамп може спробувати укласти угоду безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Які б не були переговори чи домовленості між Росією та Україною, це також стосується Європи. Тому тут також головне "нічого про Європу без Європи", - сказала Кая Каллас.

Вона також висловив певний оптимізм щодо того, що ЄС знайде згоду на збереження санкцій проти Росії до того, як вони закінчаться наприкінці місяця. За словами політикині, наразі немає причин для послаблення або зняття санкцій.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан закликав скасувати санкції щодо РФ. Адже, за його словами, адміністрація Дональда Трампа готова відкрити "нову еру".

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