Трамп заявив, що його адміністрація запланувала переговори з Україною, Росією та "різними сторонами"

Трамп відповів на питання щодо переговорів про завершення війни.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його представники запланували низку зустрічей та переговорів з Україною та Росією та "різними сторонами".
Про це інформує CNN.
"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією", - сказав він журналістам.
Раніше повідомлялося, що якщо мирний план радника Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога передбачає лише припинення вогню та вибори в Україні, то це провал.
Ми раніше інформували, що Маломуж пояснив, навіщо Росія робить "вкиди" про закінчення війни до 9 травня.
Читайте також:
- "Україна буде змушена ухвалити по-звірячому болючі рішення": Клімкін про 4 пункти на переговорах
- Виключення України з переговорів США і Росії про війну може бути "дуже небезпечним" - Зеленський
- Переговори між Україною та РФ: Зеленський сказав, хто ще має брати участь