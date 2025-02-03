Трамп заявив, що його адміністрація запланувала переговори з Україною, Росією та "різними сторонами"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його представники запланували низку зустрічей та переговорів з Україною та Росією та "різними сторонами".

Про це інформує CNN.

"Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією", - сказав він журналістам.

Раніше повідомлялося, що якщо мирний план радника Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога передбачає лише припинення вогню та вибори в Україні, то це провал.

Ми раніше інформували, що Маломуж пояснив, навіщо Росія робить "вкиди" про закінчення війни до 9 травня.

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