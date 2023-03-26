Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його оберуть президентом США

Трамп стверджуʼ, що Путін почав стягувати війська до українського кордону після того, як Трамп втратив владу у США.

Колишній президент США Дональд Трамп, який збирається балотуватися на нових виборах, заявив, що він закінчить війну в Україні протягом 24 годин після повернення у Білий дім.

Про це він заявив під час виступу перед своїми прихильниками у Техасі.

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Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін почав стягувати війська до українського кордону після того, як Трамп втратив владу у США.

Він звинуватив адміністрацію Джо Байдена у тому, що вона навіть не намагається вести перемовини з російським диктатором.

"Не є збігом те, що "глибинна держава" (конспірологічний термін, згідно з яким в США існує скоординована таємна група, яка впливає на державну політику. - Ред.) переслідує мене навіть більше, відколи я пообіцяв закінчити війну в Україні", - сказав Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що може закінчити війну дуже швидко, якщо його знову переоберуть головою Білого дому.

"Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко… У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я — єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що губернатор американського штату Флорида, а також ймовірний основний конкурент Дональда Трампа на виборах президента від Республіканської партії Рон Десантіс, змінив свою позицію щодо війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у США експрезидента Дональда Трампа звинуватили тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав. Зокрема, йдеться про суму близько 291 тис. доларів.

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