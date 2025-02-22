Трамп заявив, що Зеленський та Путін повинні зустрітись і "обговорити завершенням війни"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський та кремлівський диктатор Путін повинні провести спільну зустріч, щоб обговорити умови завершення війни.

Про це інформує Sky News.

Він заявив, що зустріч Зеленського та Путіна необхідна, оскільки "ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів".

"Я бачив фото поля бою з супутника, ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і довести угоду до кінця. Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - сказав Трамп.

"І як упевнитися, що Росія теж хоче цього?", - поставив Трамп запитання самому собі, — але не відповів на нього, вкотре повторивши, що "ця війна не повинна була початися".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Путін зустрінуться у Москві 9 травня на урочистостях з нагоди закінчення Другої світової війни.

Ми раніше інформували, що резидент США Дональд Трамп заявив, що Путін нібито хоче укласти угоду, але не зобов’язаний цього робити, бо "міг би взяти всю країну".

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