"Трамп зайняв вичікувальну позицію": експерт оцінив, коли будуть переговори з Путіним

В адміністрації Дональда Трампа розуміють, що зараз немає сенсу розмовляти з Володимиром Путіним.

Переговори новообраного президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним малоймовірні до лютого 2025 року. Адже Трамп не хоче "змазувати" свої перші тижні перебування при владі невдалими переговорами з росіянами.

Таку думку політолог Вадим Денисенко висловив у ефірі Radio NV.

Експерт зауважив, що зустріч Трампа з Путіни поверне останнього на найвищий рівень політики.

"Саме тому Трамп зараз і зайняв дуже вичікувальну позицію, і саме тому його представник по Україні Келлог їде до України лише на початку січня. Тобто в цьому випадку вони розуміють, що зараз немає сенсу розмовляти з Путіним", – зазначив Денисенко.

За його словами, Путін розкрив свою карту. Очільник Кремля сказав, що найближчим часом не збирається вести жодних переговорів. Своєю чергою Трамп не хоче повторити з Росією свою помилку щодо КНДР.

"Якщо Трамп зустрічається з Путіним і повторює ту помилку, яка була зроблена під час першого правління, коли він зустрічався з Кім Чен Ином і потім це ні до чого не призвело, – я думаю, що Трамп цього не хоче. Трамп не хоче змазувати свою інавгурацію, Трамп не хоче змазувати свої перші тижні перебування при владі невдалими переговорами з росіянами", – висловив думку політолог.

Тому він прогнозує, що розпочнеться човникова дипломатія. А реальні переговори не відбудуться щонайменше до початку лютого.

"Вважаю, що як мінімум до початку лютого ймовірність початку більш-менш реальних переговорів – я не говорю про зустріч Трамп – Путін – мінімальна або наближається до нуля", – сказав Денисенко.

Нагадаємо, 22 грудня Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із Путіним, адже той раніше казав, що хоче зустрітися з ним "якомога швидше".

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