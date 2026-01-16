ТСН у соціальних мережах

Політика
2100
1 хв

Трамп зазіхає на Гренландію: що кажуть у Кремлі

Коментуючи ситуацію навколо Гренландії, у Москві заговорили про міжнародне право.

Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Позиція агресорки Російської Федерації щодо Гренландії визначає, що острів є територією Данії. Загалом ситуація суперечлива.

Про це заявив прессекретар російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

«Ми констатуємо дуже суперечливу ситуацію. Ми виходимо з того, що Гренландія є територією Данського Королівства. Ми чули заяву і з Данії, і з Гренландії, що Гренландія не збирається комусь продаватися», — висловився представник Кремля.

Пєсков цинічно охарактеризував цю ситуацію «як екстраординарну — з погляду норм міжнародного права».

З його слів, «Росія разом з усім світом спостерігатиме», за якою траєкторією розвиватиметься ситуація навколо Гренландії.

Ситуація навколо Гренландії

На початку січня, після завершення військової операції у Венесуелі, президент США Дональд Трамп заявив, що йому потрібна Гренландія — нібито з міркувань національної безпеки. Днями він закликав Данію «негайно забиратися» з острова.

NBC News повідомило, що держсекретар Марко Рубіо отримав доручення розробити пропозицію щодо купівлі Гренландії. За даними джерел, вартість угоди може сягнути 700 млрд дол. — це більше, ніж половина річного бюджету Пентагону.

Тим часом Європа розробляє трирівневу стратегію захисту Гренландії. Заява американського лідера про «неприйнятність» перебування острова поза контролем США спровокувала дипломатичне напруження в НАТО.

2100
