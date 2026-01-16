- Дата публікації
Трамп зазіхає на Гренландію: що кажуть у Кремлі
Коментуючи ситуацію навколо Гренландії, у Москві заговорили про міжнародне право.
Позиція агресорки Російської Федерації щодо Гренландії визначає, що острів є територією Данії. Загалом ситуація суперечлива.
Про це заявив прессекретар російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.
«Ми констатуємо дуже суперечливу ситуацію. Ми виходимо з того, що Гренландія є територією Данського Королівства. Ми чули заяву і з Данії, і з Гренландії, що Гренландія не збирається комусь продаватися», — висловився представник Кремля.
Пєсков цинічно охарактеризував цю ситуацію «як екстраординарну — з погляду норм міжнародного права».
З його слів, «Росія разом з усім світом спостерігатиме», за якою траєкторією розвиватиметься ситуація навколо Гренландії.
Ситуація навколо Гренландії
На початку січня, після завершення військової операції у Венесуелі, президент США Дональд Трамп заявив, що йому потрібна Гренландія — нібито з міркувань національної безпеки. Днями він закликав Данію «негайно забиратися» з острова.
NBC News повідомило, що держсекретар Марко Рубіо отримав доручення розробити пропозицію щодо купівлі Гренландії. За даними джерел, вартість угоди може сягнути 700 млрд дол. — це більше, ніж половина річного бюджету Пентагону.
Тим часом Європа розробляє трирівневу стратегію захисту Гренландії. Заява американського лідера про «неприйнятність» перебування острова поза контролем США спровокувала дипломатичне напруження в НАТО.