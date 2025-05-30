Трамп зберігає статус-кво: на який максимум може розраховувати Україна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп навряд чи стане активним союзником України. Та принаймні, схоже, він не стане активним союзником Росії. І на цей момент — це, можливо, максимум, на який можна розраховувати.

Про це йдеться у статті видання Vox.

Трамп, схоже, остаточно відійшов від своєї гучної обіцянки завершити війну за 24 години і взагалі втрачає інтерес до мирних переговорів. Як висловився віцепрезидент США Джей ді Венс: «Ми більш ніж відкриті до того, щоб просто піти».

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Автор статті зауважив — багато чого залежить від того, що саме означає це «піти». Якщо йдеться про припинення постачання зброї та передавання розвідданих Україні, скасування санкцій проти Росії — для Києва це було б катастрофою, хоча не обов’язково фатальною.

«Це не так, що якщо ми завтра вимкнемо рубильник, українці одразу зникнуть, як, гадаю, думала ця адміністрація, коли прийшла до влади. Вони вважали, що мають значно більше важелів впливу як на Україну, так і на Росію, ніж це виявилося насправді», — висловився ексрадник Білого дому та Пентагону з питань Росії Джеффрі Едмондс.

Якщо ж президент США просто зберігатиме статус-кво — тобто не скасовуватиме чинні санкції проти Москви та продовжить постачання вже сплаченої зброї Києву, — цього може бути достатньо, щоб українці змогли утримати лінію фронту хоча б найближчими місяцями.

Видання констатувало, що російська армія поступово просувається, але темпи наступу цього року вже сповільнюються. Окупанти також зазнають десятків втрат за кожен квадратний кілометр. За однією з нещодавніх оцінок, у такому темпі Росії знадобиться 80 років, щоб повністю захопити всю територію України.

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Як вказано у матеріалі, набагато більшою проблемою для України є мобілізація достатньої кількості військових для утримання позицій. Втім, як зазначають американські командири, зусилля на цьому напрямку дещо покращилися. Водночас зниження бойового духу — як серед військових, так і серед цивільних — залишається викликом на тлі затяжної війни без чіткого завершення.

Росія також стикається з проблемами зі своїми бійцями та дедалі помітнішими ознаками економічного виснаження, адже продовжує вливати кошти у війну проти України. Митні тарифи Трампа мали несподіваний побічний ефект — вони зменшили доходи російського бюджету від продажу нафти.

«До приходу Трампа до влади українське керівництво з певною обережністю сподівалося, що, попри його симпатії до Путіна і скептицизм щодо підтримки України, їм вдасться достукатися до його „транзакційної“ натури і схилити його на свій бік. Але ці надії були надто оптимістичними: Трамп навряд чи стане активним союзником України. Та принаймні, схоже, він не стане активним союзником Росії. І на цей момент — це, можливо, максимум, на який можна розраховувати», — резюмується у статті.

Яка позиція Трампа щодо війни в Україні зараз?

Нагадаємо, після низки телефонних розмов із президентом Росії Володимиром Путіним, які не принесли прориву, Трамп почав висловлювати розчарування. Він також дав зрозуміти, що може дистанціюватися від переговорів, заявивши, що припинення бойових дій тепер залежить від РФ та України.

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Після масштабної російської атаки по цивільних об’єктах в Україні минулими вихідними риторика президента США різко змінилася. Він назвав Путіна «божевільним» та сказав, що РФ «грає з вогнем». Попри жорсткі висловлювання, Трамп не запровадив жодних нових санкцій і продовжує наполягати на необхідності діалогу. Така тактика викликає дедалі більше критики у США.

До слова, 28 травня Трамп заявив, що через два тижні дізнається, чи серйозно Росія налаштована на припинення вогню. Якщо ні — «ми відреагуємо трохи інакше», сказав очільник Білого дому.