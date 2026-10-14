Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Associated Press

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Домовленість між США та Росією щодо постачання російського дизельного пального викликала занепокоєння серед європейських союзників Вашингтона.

Про це пише Financial Times.

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За даними видання, заяви президента України Володимира Зеленського на Варшавському форумі на адресу Дональда Трампа викликали занепокоєння серед низки європейських чиновників. У Європі побоюються, що загострення відносин між Києвом і Вашингтоном може мати негативні наслідки для безпеки регіону.

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Частина європейських посадовців намагалася пояснити політику американського президента його внутрішньополітичними пріоритетами. Вони визнали, що домовленість із Росією була неприємною для європейських союзників, однак наголосили: для Білого дому краще залишатися залученим до війни в Україні, ніж повністю відмовитися від підтримки Києва.

Водночас інші чиновники вважають, що надмірне занепокоєння суперечкою навколо Трампа не має сенсу та лише демонструє чергову спробу догодити американському лідерові.

Натомість вони закликають Європу позбутися залежності від президента США, якого вважають ненадійним, і врахувати, що геополітичні цілі Вашингтона вже не збігаються з європейськими інтересами.

Італійська політологиня Наталі Точчі з Інституту європейської політики при Університеті Бокконі звернула увагу на те, що європейські лідери досі не мають спільного розуміння того, як реагувати на дії американського президента.

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«Почуття реальності на індивідуальному рівні є відносно високим, але на колективному — майже нульовим. Правда в тому, що ми й досі так само збентежені (Трампом), як і два роки тому. Це не просто розгубленість, а глибший стан психологічного зриву в Європі», — зазначила Точчі.

Раніше генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що Путін з Трампом хочуть «дотиснути» Україну.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «дасть знати», якщо Росія порушить енергетичне перемир’я з Україною.

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