Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намагається сформувати міжнародну коаліцію для силового розблокування стратегічної Ормузької протоки. А ще американський лідер розглядає радикальний план захоплення острова Харк, що стало б економічним нокаутом для іранського режиму.

Про це йдеться у статті Axios із посиланням на чотири джерела.

Трамп намагається сформувати міжнародну коаліцію для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і сподівається оголосити про її створення пізніше цього тижня.

Також він розглядає сценарій захоплення ключового іранського нафтового терміналу на острові Харк. За словами американських посадовців, такий крок вимагатиме присутності військових США на землі, якщо танкери й надалі залишатимуться заблокованими в Перській затоці.

Блокування Ормузької протоки — які наслідки

Ціни на нафту та газ продовжують зростати, оскільки блокування Іраном вузької Ормузької протоки затягується і обмежує значну частину світових постачань сирої нафти.

Водночас Тегеран перешкоджає експорту нафти з країн затоки, але дозволяє безперешкодний прохід танкерам, які перевозять іранську нафту, що дає можливість підтримувати її постачання до Китаю та інших держав.

За словами обізнаного із ситуацією джерела, поки блокада триває і постачання нафти з регіону обмежені, Трамп не зміг би завершити війну навіть якби захотів.

Заяви Трампа щодо Ормузької протоки

Трамп 14 березня у дописі в Truth Social заявив, що США разом з кількома іншими державами направлять військові кораблі до затоки для відновлення комерційного судноплавства. Він також закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію приєднатися до цієї ініціативи.

Наступного дня Трамп заявив журналістам, що «вимагає», аби країни НАТО та інші імпортери нафти — включно з Китаєм — допомогли США гарантувати безпеку протоки.

«Ми говоримо з іншими країнами про патрулювання проток. Було б добре, якби інші країни патрулювали разом із нами. Ми допоможемо. Ми отримуємо хорошу реакцію», — сказав президент США.

Він також повідомив, що Вашингтон веде переговори із сімома країнами. Деякі з них уже відмовилися, однак Трамп підкреслив, що місія «буде невеликою», оскільки в Ірану залишилося «дуже мало вогневої потужності».

Коаліція для розблокування Ормузької протоки — що відомо

За словами одного з американських чиновників, Трамп та високопосадовці його адміністрації провели всі вихідні у телефонних переговорах, намагаючись зібрати багатонаціональну коаліцію. Президент США 15 березня також обговорив цю ініціативу з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Це стало певним розворотом, адже кількома днями раніше Трамп заявляв, що для участі Британії «вже пізно».

«Це були насичені дипломатією вихідні між США та європейськими, затоковими й азійськими союзниками. Головна мета адміністрації Трампа — сформувати політичну підтримку союзників для групи щодо Ормузької протоки», — сказало знайоме з деталями джерело.

Поки що жодна країна офіційно не заявила про участь, але один із високопосадовців адміністрації зазначив, що Трамп очікує на оголошення підтримки вже цього тижня. У Білому домі таку ініціативу називають «Коаліцією Ормузу».

«Більшість цієї нафти — не наша, вона йде до інших країн. Тож якщо вони хочуть її і хочуть зниження ціни, вони повинні допомогти», — сказав чиновник.

Наразі основна мета переговорів — отримати політичну згоду партнерів. Питання про те, «хто що і коли відправить», планують узгодити пізніше.

Йдеться, зокрема, про надання військових кораблів, систем управління та командування, безпілотників та іншого військового обладнання. Газета The Wall Street Journal першою повідомила, що Трамп планує оголосити про створення коаліції вже цього тижня.

Плани Трампа щодо Ормузької протоки та острова Харк

Трамп планує 19 березня обговорити ситуацію навколо Ірану та безпечний прохід танкерів із прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі під час її першого офіційного візиту до Білого дому.

Також президент США тисне на Китай, щоб той приєднався до коаліції до його майбутньої поїздки до Пекіна на саміт із президентом Сі Цзіньпіном наприкінці місяця. В інтерв’ю Financial Times Трамп навіть припустив, що може відкласти поїздку, якщо Пекін не підтримає ініціативу.

Один із іранських чиновників заявив CNN, що Тегеран може дозволити безпечний прохід танкерів, якщо нафта продаватиметься в китайських юанях, а не в доларах США.

Трамп також попередив союзників по НАТО.

«Якщо не буде відповіді або вона буде негативною, думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО», — сказав він FT.

Наразі США продовжують завдавати ударів по іранських цілях по всій країні, приділяючи особливу увагу узбережжю Перської затоки та острову Харк — стратегічному терміналу приблизно за 15 миль від іранського узбережжя, через який проходить близько 90% експорту сирої нафти Ірану.

Трамп 13 березня повідомив, що наказав атакувати військові об’єкти на острові, не зачіпаючи нафтову інфраструктуру. Він також заявив, що США «можуть вдарити ще кілька разів просто для розваги».

«Ніхто не повинен читати між рядків більше, ніж оголосив президент. Президент не ухвалював жодних рішень щодо острова Харк», — сказав високопосадовець Білого дому.

Водночас він додав, що «це може змінитися», якщо процес розблокування протоки затягнеться.

«Президент не збирається сидіти і дозволяти іранцям диктувати темп конфлікту», — зазначив посадовець.

Захоплення острова Харк — які наслідки для Ірану

За словами третього американського чиновника, Трампа приваблює варіант повного захоплення острова Харк, адже це стало б «економічним нокаутом режиму» — фактично позбавило б Тегеран значної частини фінансування.

Однак така операція вимагала б наземної участі військ і могла б спричинити удари Ірану у відповідь по нафтовій інфраструктурі в країнах Перської затоки, насамперед у Саудівській Аравії.

«Є великі ризики. Є великі вигоди. Президент ще не на цьому етапі, і ми не кажемо, що він там опиниться», — сказав чиновник.

Відомий своєю жорсткою позицією щодо Ірану сенатор Ліндсі Грем підтримав «рішення Трампа перенести війну на острів Харк». Він заявив, що іранська економіка буде «знищена», якщо країна втратить контроль над цим нафтовим вузлом.

«Рідко у війні ворог дає вам одну ціль, як острів Харк, яка може кардинально змінити результат конфлікту. Хто контролює острів Харк — контролює долю цієї війни», — написав Грем у соцмережі X.

Через блокаду Ормузької протоки світу загрожує голод

Зауважимо, Financial Times написало, що війна на Близькому Сході загрожує світу новою продовольчою кризою через дефіцит добрив. Іранські атаки та нестача газу зупинили заводи в Катарі та Південній Азії, через що ринок уже недоотримав понад 1 млн т сечовини, а ціни на неї підскочили на 40%. Ситуація критична, оскільки через заблоковану Ормузьку протоку проходить третина світового експорту азотних добрив. Експерти ООН та аналітики попереджають, що наслідки можуть бути важчими, ніж 2022 року, що неминуче призведе до зростання рівня голоду, особливо в Африці та Азії.

Напередодні Трамп закликав країни, які імпортують нафту через Ормузьку протоку, долучитися до операції США проти Ірану задля її деблокування. Президент наголосив, що оскільки Америка не залежить від цього шляху, основну відповідальність за безпеку та відкритість протоки мають нести саме ті держави, які отримують звідти ресурси, а США лише надаватимуть їм підтримку.