Трамп збирає у Вашингтоні Раду миру для Гази: понад 20 країн і $5 млрд на відбудову

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у четвер проведе у Вашингтоні перше засідання Ради миру для Гази за участю представників понад 20 держав.

Про це на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт, передає Укрінформ.

За її словами, участь у засіданні підтвердили представники більш ніж 20 країн світу, що, як вона наголосила, свідчить про високий рівень міжнародного інтересу до ініціативи.

«Йдеться про більш ніж 20 країн. Це демонструє великий інтерес до засідання. Ми надамо повний список пізніше», — зазначила Левітт.

Очікується, що під час заходу президент США Дональд Трамп оголосить про зобов’язання країн-учасниць виділити понад 5 мільярдів доларів на реконструкцію та гуманітарні потреби в секторі Гази.

Крім фінансової допомоги, за словами речниці Білого дому, планується направлення тисяч військовослужбовців і правоохоронців для розгортання міжнародних стабілізаційних сил і поліцейської місії в анклаві.

Коментуючи рішення Ватикану не долучатися до ініціативи, Левітт назвала його «дуже невдалим» і таким, що викликає «глибокий жаль».

Вона також підкреслила, що адміністрація Трампа вважає Раду миру легітимною міжнародною платформою, до якої вже долучилися десятки країн.

Як повідомлялося раніше, статут Ради миру передбачає, що Трамп буде першим головою виконавчого комітету з правом вето на будь-які рішення.

Міжнародні експерти зазначають, що вимога членства та американський контроль роблять участь у цій організації складною і підривають серйозність ініціативи.