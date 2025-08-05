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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп здивував новою заявою про ядерні ракети: що сказав

Трамп здивував журналістів, заявивши, що збирається будувати «ядерні ракети».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп здивував журналістів незвичною заявою під час прогулянки дахом Білого дому.

Про це пише Fox News.

На запитання репортера про плани будівництва, Трамп коротко відповів: «Ракети, ядерні ракети…».

Ця дивна розмова з пресою привернула увагу своєю неординарністю та змістом. Насправді ж, президент США Дональд Трамп сьогодні оглянув місце майбутнього будівництва бальної зали площею 8 тисяч квадратних метрів. Її планують звести поруч зі Східним крилом Білого дому.

Фінансування проєкту, вартість якого становить близько 200 мільйонів доларів, забезпечить особисто Трамп. Будівництво має розпочатися у вересні, щоб встигнути завершити до кінця його президентського терміну в січні 2029 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав умову, за якої російський президент Володимир Путін припинить вбивства людей. Це — ціни на енергоносії.

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