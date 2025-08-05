Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп здивував журналістів незвичною заявою під час прогулянки дахом Білого дому.

Про це пише Fox News.

На запитання репортера про плани будівництва, Трамп коротко відповів: «Ракети, ядерні ракети…».

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Ця дивна розмова з пресою привернула увагу своєю неординарністю та змістом. Насправді ж, президент США Дональд Трамп сьогодні оглянув місце майбутнього будівництва бальної зали площею 8 тисяч квадратних метрів. Її планують звести поруч зі Східним крилом Білого дому.

Фінансування проєкту, вартість якого становить близько 200 мільйонів доларів, забезпечить особисто Трамп. Будівництво має розпочатися у вересні, щоб встигнути завершити до кінця його президентського терміну в січні 2029 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав умову, за якої російський президент Володимир Путін припинить вбивства людей. Це — ціни на енергоносії.